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Yunusemre'den üç okula yüzme havuzu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi tarafından Osmancalı Mahallesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi, Akmescit Mahallesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Barbaros Mahallesinde Ahmet Bedevi Ortaokulu'nun bahçelerine yüzme havuzları oluşturuldu.

Çocuklar, okul bahçelerinde oluşturulan yüzme havuzlarında sıcak yaz günlerini serin bir şekilde geçiriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Akmescit Mahallesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesine oluşturulan yüzme havuzunda minikleri ziyaret etti. Çocuklarla havuz başında sohbet eden Başkan Çerçi, yaptıkları çalışmalarda çocukların isteklerini, ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulundurduklarını belirtti. Okul bahçelerine oluşturulan yüzme havuzları ile çocuklarını yaz tatilinde spora yönlendirmek isteyen ailelere destek olmayı hedeflediklerini belirten Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak şimdiye kadar pek çok önemli projeye imza attık. Bazıları da devam ediyor. Artık belediyecilik sadece temel hizmetlerden oluşmuyor. Biz yaptığımız çalışmalar ile Yunusemre sınırları içerisinde yer alan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Büyüklerin yanında öğrencilerimizin de güzel bir tatil geçirmesi için 3 okulumuzun bahçesine havuzlar oluşturduk. Hocalarımızın verdiği eğitimler sayesinde çocuklarımız hem yüzmeyi öğreniyor, hem de tatillerini en iyi şekilde geçiriyorlar. Amacımız tüm halkımızın mutluluğu" diye konuştu.

(AY-Y)



29.07.2017 11:49:48 TSI

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