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Kurşunlu Kaplıcaları'ndaki evler yenilendi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:51
Kurşunlu Kaplıcaları'ndaki evler yenilendi
Kurşunlu Kaplıcaları'ndaki evler yenilendi

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Türkiye'nin ve Ege Bölgesinin çeşitli illerinden gelen misafirlere ev sahipliği yapan Salihli Belediye Kurşunlu Kaplıcaları, konuklarına daha iyi ve konforlu hizmet verebilmek amacıyla baştan aşağı yenilendi.
Salihli Belediyesi'ne bağlı ekiplerin Kurşunlu Kaplıcalarında başlattığı çalışmalar kapsamında kaplıcadaki apart evler boyanarak toplam 188 adet yatak ve bazalar yenilendi. Çatı tadilatlarını yapan ekipler, kaplıcada bulunan caminin de bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Öte yandan, peyzaj düzenlemeleri kapsamında çiftçiliği simgeleyen yel değirmeni, traktör gibi vatandaşların görsel zevkine hitap eden objeler de uygun alanlara yerleştirildi. Otoparkta aydınlatma çalışmaları yapan ekipler, trafik yoğunluğunun yaşandığı giriş yolunu dubalarla ikiye bölerek yönlendirme ve uyarı tabelaları yerleştirdi. Bir doğa harikası olan Kurşunlu Kaplıcalarına herkesi davet eden Belediye Başkanı Zeki Kayda "Doğa ile iç içe olma imkanı sunan Kurşunlu Vadisinin huzurlu atmosferinde güzel zaman geçirmek isteyen misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için kaplıcalarımızda bulunan evleri yeniledik. Temiz havası, şifalı suları ve yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu Kurşunlu Kaplıcalarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.
(BA-AY-Y)

29.07.2017 11:51:20 TSI
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