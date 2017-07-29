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Mood Basic Alışveriş Festivalinde yerini aldı



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Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Rahatlığı ve şıklığından dolayı kadınların tercih ettiği Mood Basic, Alışveriş Festivalinde yerini aldı.

Hilton Otel'de gerçekleştirilen Alışveriş Festivalinde yerini alan Mood Basic ve Dress Love markalarının Kayseri bayii, hem şık hem de rahat kıyafetleri ile kadın müşterilerini bekliyor. Ağırlıklı olarak tesettür kıyafetleri sattıklarını ancak açık kadınlar için de seçenekleri bulunduğunu belirten Kayseri bayii firması sahibi Betül Yaprak, kalitelerine göre fiyatlarının oldukça cazip olduğunu söyledi.

Betül Yaprak, "Rahat ve şık olmak adına farklı gruplar sunuyoruz. Ferace, tunik, elbise, eşofman takımı, yelek gibi kıyafet türlerimiz mevcut. Ağırlık tesettür ama açık bayanlara da hitap ediyoruz. Açık olup da biraz daha muhafazakar giyinen bayanlarımıza da hitap ediyoruz. Çocuklu bayanlar da rahatlıkla gelebilir, çocukları eğlenirken kendileri de bir yandan alışveriş yapma fırsatı bulacak. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Alışveriş Festivali, bugün saat 22.00'da sona erecek.

(SK)



29.07.2017 11:53:17 TSI

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