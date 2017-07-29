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KAYSO Başkanı Büyüksimitçi:

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:10
KAYSO Başkanı Büyüksimitçi:
KAYSO Başkanı Büyüksimitçi:
- "Yerli otomobilin yatırım yeri Kayseri olmalı"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yerli otomobil üretiminin Kayseri'de gerçekleştirilmesi için çalışma yürüteceklerini söyledi.

KAYSO toplantı salonunda gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, bu yıl sonunda yapılacak olan Sanayi Odası seçimlerinde tekrar aday olacaklarını açıkladı.

Aspilsan'ın Kayseri'de olması otomobil üretimi için avantaj

Daha genç bir kadro ile yola çıkacaklarını belirten Başkan Büyüksimitçi, yeni dönemde seçilmeleri durumunda, yerli otomobilin üretim üssünün Kayseri olması başta olmak üzere çok sayıda çalışma yapacaklarını kaydetti. Türkiye'de, otomobil üretimi yapılacak olan yerleşim merkezinin limana yakın olması gerektiğine dair yanlış bir kanı olduğunu belirten Başkan Büyüksimitçi, "Kayseri'mizde Aspilsan'da gerek lityum iyon gerek diğer pillerle ilgili çalışmalar devam ediyor ki, elektrikli aracın ana maliyeti yüzde 35 civarında pil ya da akü oluşturuyor, Kayseri bu açıdan otomobil üretmye elverişli bir il. Marmara Bölgesinde liman var ama kesinlikle böyle bir yatırım yapılmamalı. Bizim ülkemiz de, Avrupa ülkelerindeki şehirlerde olduğu gibi gelişmeli ve aradaki farkı kapatmalı. Bunun için de hep birlikte çalışmalıyız. Bu raporları tüm siyasilerimize, Sayın Bakanımıza, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Odalar ve Borsalar Birliğimize verdik" diye konuştu.

"En az 15 şehre katkısı olur"

Kayseri'de otomobil üretilmesi durumunda, bu durumun diğer şehirlerle birlikte yapılacağını da dile getiren Başkan Büyüksimitçi, "Bu işi tek başımıza da yapalım demiyoruz. Bu iş Kayseri'de yapılırsa dünyadaki örneklerinde olduğu gibi yakınımızdaki en az 15 şehirle birlikte yaparız. Çünkü her şeyi bir kere daha üretmenin anlamı yok; üretilmiş olanın tedarikçi aracılığıyla kullanılması ve entegrasyonun yapılması çok önemli" dedi.

Kayseri Endüstri 4.0'da da öncü olacak

Yerli otomobil üretimi dışında, terminal ve havaalanı ile bağlantılı gümrük bir saha, yüksek hızlı tren projesi, Kayseri - Ankara yolunun iyileştirilmesi ve buradan Niğde'ye otobanla bağlanması konularında da çalışmalar yürüteceklerini belirten Başkan Büyüksimitçi, 4. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalarda da sona gelindiğini ifade etti. İlde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gıda Sanayi İhtisas OSB ve Savunma Sanayi İhtisas OSB olması gerektiğini de kaydeden Başkan Büyüksimitçi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik daha fazla gayret içerisinde olacaklarını ve halihazırda sayısı 6 olan ar-ge merkezlerinin sayısını da artıracaklarını sözlerine ekledi.
(SK)

29.07.2017 12:10:41 TSI
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