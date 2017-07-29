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Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kalite belgesi aldı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet kalitesini, uzmanlığını ve güvenilirliğini tescil ettirerek ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ın talimatıyla başlatılan ISO 9001: 2015 çalışmalarında müdürlüğün tüm birimleri faaliyetlerde kalite ve iyileştirmeyi hedefleyerek çalışmalara özveriyle katıldı.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni almak için 2 gün süreyle Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetime tabi tutuldu. Denetim süresince kuruma bağlı bütün birimlerin iş akış şemalarından sistem prosedürlerine kadar tüm evraklar titizlikle incelenirken, şikayet ve taleplerinin alınması, araştırılması, çözümlenmesi, çözümlere yönelik eğitimde memnuniyetinin ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarına göre süreçlerin iyileştirilmesi konularında da denetleme gerçekleşti. Değerlendirmeler sonucu hazırlanan rapor sonrasında sınavı başarıyla geçen Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tamamen eğitim sorunlarının çözümü ve veli, öğretmen, öğrenci memnuniyeti sağlamaya yönelik, sistem belgelendirmesine dayanan ISO 9001 belgesini almaya hak kazanarak bu kalite yolculuğunda bir basamak daha atladı.

Eğitim odaklı hizmetin önemine işaret eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün vermiş olduğu hizmetin kalitesini artırmak ve standart hale getirmek için kurulan bu sistemle veli, öğretmen, öğrenci memnuniyetini sağlayacaklarını ve bu doğrultuda sürekli iyileştirme gerçekleştireceklerini belirterek, "İdarelerin ellerini güçlendiren, idareyle vatandaşın arasında köprü vazifesi olmamızı sağlayan bu çalışmaları önemsediğimiz zaman çok mesafe kat ederiz. Başarıda ve hizmette sınır tanımayan bir anlayış içerisinde daha büyük hedeflere personelimizle birlikte koşacağız. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm engelleri aşıp hizmet üretmeye devam edeceğiz ve daha büyük başarılara imza atacağız. Almış olduğumuz bu belgeyle vatandaşımızın istek ve şikayetlerinin önemi tescillendi. TÜRKAK tarafından sistem belgelendirme konusunda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu FQC yapmış olduğu ISO 9001 KYS standardı denetimi sonucu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ISO 9001 Sisteminin uygulandığının göstergesi olan ve üzerinde ISO 9001 Belgesi düzenleyen FQC kuruluşu ile o kuruluşu akredite eden TÜRKAK logosunun bulunduğu belgeyi almaya hak kazandı" dedi.

(ÇP-MB-Y)



29.07.2017 12:11:28 TSI

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