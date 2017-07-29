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Didimliler yeni pazaryerine kavuşuyor

- Efeler mahallesindeki Pazar yeri için kuralar çekildi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde kurulacak yeni Pazar yeri için başvuran esnaflar arasında kura çekimi yapıldı.

Efeler Mahallesine Pazar yeri kurulması talebinin belediye meclisinde kabul edilmesinden sonra, Pazar yeri için müracaatlar alınarak resmi işlemler tamamlanmıştı. Müracaatların tamamlanmasının ardından Didim 1. noteri eşliğinde Pazar yerinde tezgah açacak esnaflar için kura çekimi yapıldı. Didim Belediyesi Düğün salonunda yapılan kura çekimine gözlemci olarak Didim Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, CHP'li Belediye Meclis üyeleri Sevinç Karataş, Sinan Ceyhan ve Celalettin Erol katılırken Didim 1. noter yetkilileri ile belediye personeli de hazır bulundu.

Efeler Mahallesindeki 1409-1410 ve 1411 no'lu sokaklara kurulacak olan Pazar yerinde 2 adet giyim, 75 Adet Manav, 2 adet Şarküteri, 54 adet üretici tezgahı ile, 15 adet ayakkabı türü kavafiye ürünleri, 14 adet kuruyemiş ve baharat tezgahı, 13 adet zücaciye mutfak gereçleri tezgahı ve 6 adette takı, aksesuar ve küçük hediyelik eşyaların satılabileceği tezgah yerleri için pazarcılarında katımlıyla kura çekimleri yapıldı. Kura çekimi sorunsuz sona erdi.

(HÇ-MB-Y)



29.07.2017 12:12:20 TSI

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