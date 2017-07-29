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Oğuzhan Kayar, Gaziantepspor ile prensipte anlaştı



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Geçen sezon Galatasaray'dan kiralanan ve Aydınspor 1923 forması giyen Aydınlı Oğuzhan Kayar 1. Lig ekiplerinden Gaziantespor ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ün geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki genç oyuncu Oğuzhan Kayar, Gaziantepspor ile el sıkıştığı öğrenildi. Siyah beyazlı ekip ile düşme üzüntüsü yaşadıktan sonra takımı Galatasaray'a dönen Kayar, Teknik Direktör Igor Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen isimler arasında açıklanmasının ardından takımdan ayrılmıştı. Sarı Kırmızılı ekip ile İstanbul'da bir hazırlık kampı geçiren Oğuzhan, birçok kulüpten gelen teklifi değerlendirip Antep ekibi ile anlaşma sağladı. Oğuzhan önümüzdeki günlerde Gaziantespor kadrosuna dahil olarak sezon hazırlıklara katılması bekleniyor. Geçen sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923 ile 32 lig, 7 kupa maçı olmak üzere toplam 39 maçta forma giyen Kayar, rakip ağları da toplam 4 kez sarstı.

(MS-MB-S)



29.07.2017 12:12:49 TSI

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