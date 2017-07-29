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Yılmaz: "Fatsa daha yaşanabilir bir ilçe olacak"

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz:

- "Fatsalılardan biraz daha sabır bekliyoruz. Tüm çalışmalar bittiğinde Fatsa daha yaşanılabilir bir ilçe olacak"



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Enver Yılmaz, "Doğalgaz ve diğer alt yapı çalışmaları 2 veya 3 yıl daha devam edecek, Fatsalılardan biraz daha sabır bekliyoruz. Tüm çalışmalar bittiğinde Fatsa daha yaşanılabilir bir ilçe olacak" dedi.

Fatsa'da şu anda üç mahallede doğalgaz çalışması yapıyoruz diyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Bu durum Fatsa'da alt yapı sorunlarının 2-3 yıl daha devam edeceği anlamına geliyor. Doğalgaz demek caddenin kazılması, kaldırımın kırılması ve sistemin yer altına yerleştirilmesi demektir. Kanalizasyon ve su hattının yeniden yapılması, yağmur suyu çalışmalarında yapılması anlamına da geliyor. Altınordu ilimizde doğalgaz yüzde 90 bitti ve ancak burada çalışmalara başlayabildik. Asfaltlama çalışmalarını ve diğer hatları gerçekleştiriyoruz. Fatsa'da Reşadiye Caddesi ve Sakarya Caddesi'nde alt yapı çalışmaları devam ediyor. Arslan Aydınlık Caddemizde kış ayında açtığımız yerleri bahar ayı ile birlikte ancak bitirebildik" diye konuştu.

Fatsa'daki Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yılmaz, " Fatsa ve diğer ilçelerde hizmet anlamında ana caddeler hariç ara sokaklar bize dahil değildir. Fatsa'da sahil Atatürk Parkı, Reşadiye Caddesi, Arslan Aydınlık ve Yeni Kumru Caddeleri bize aittir" ifadelerini kullandı.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nın ilçenin en önemli projesi olduğunu söyleyen Yılmaz şöyle devam etti: "Cumhuriyet Meydanı'nda ki çalışmalarımız devam ediyor. Bittiği zaman adından ve görüntüsü ile kendisinden söz ettirecek. Ayrıca Atatürk Parkı'nda da çalışmalar devam ediyor. Sahilde bulunan eyvanlarla ile ilgili de yeniden bir çalışma söz konusu. Esaslı tadilatları Atatürk Parkı'nda yapacağız. Sonrasında da eyvanlarla ilgili çalışmalara başlayıp gereken işlemi gerçekleştireceğiz. Meydan Projesi bittikten sonra o konuyu da kesinlikle halletmiş olacağız. Bu süre içerisinde de Eyvanlarda gerekli tadilatları yaparak hizmete açacağız."

Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı: "Fatsa'da çok esaslı işler yapıyoruz. 15 milyon TL kamulaştırma parası ödedik. Diğer projelere de destek vereceğiz ve toplamda 25 milyon TL gibi bir rakamı Fatsa'ya ödeyeceğiz. 25 milyonluk proje benim 13 ilçemin projesinden daha da büyük bir rakama denk geliyor. Küçük sorunların hepsi yakın zamanda çözülecektir, büyük projeleri yaptıktan sonra küçük projeler de bitince herkes bize hak verecektir."

(AA-SLH-Y)



29.07.2017 12:13:11 TSI

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