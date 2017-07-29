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Didim BJK Derneği 3. yıldızı baloyla kutladı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - 2016-2017 futbol sezonunun şampiyon olarak tamamlayan ve 15. şampiyonluğa ulaşmasıyla formasına 3. yıldızı takmayı hak eden BJK'ın Didim'deki taraftarları şampiyonluğu baloyla kutladı.

Didim Beşiktaşlılar Derneği tarafından Defne Kır Düğün salonunda gerçekleşen 15. Şampiyonluk balosuna Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İbrahim Pehlivan, Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Cenk Sözer, Didim Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Başer Pekdemir, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, DİGİAD Başkanı Özgür Deniz ile çok sayıda Beşiktaş sevdalısı katıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Didim Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Başer Pekdemir "Siyah ile beyazı ayıran çizgi ölümle yaşamı ayırmaz diyenlerden olduk hep bizler. Bazıları takım tutar ama bizimkisi armaya renklere sevda idi yeri geldi üzüldük yeri geldi sevindik lakin hiçbir zaman sevdiğimize küsmedik. Bu sebepten ötürü bu gün bu gecemizi şereflendiren herkese teşekkür ediyorum. Bu gerçekleştirmiş olduğumuz ilk Beşiktaş'ımızın şampiyonluk balosunun bundan sonraki senelere de örnek teşkil edip daha nice balolarda Beşiktaş'ımızın şampiyonluklarını kutlamayı arzu ediyoruz inşallah. Siyah ile beyaz bizler için gerçekten ayrı bir yer tutar hayatımızda; işte yine bu siyah gecede Beşiktaş'ımızın yine beyazı ile sizleri eğlenmeye davet ediyoruz. Tüm kartal yüreklere selamlarımızı iletiyoruz. Daha nice şampiyonluklarda birlikte olmak dileğiyle; katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Şampiyonluk için hazırlanan Beşiktaş pastası dernek yöneticileri tarafından meşaleler eşliğinde kesildi ve ardından BJK Marşı seslendirildi. Balo da davetlilere yemek ikramında bulunulurken DJ Hasan Candan'ın çaldığı müzik eşliğinde davetliler doyasıya eğlendi. Gecenin sonunda çekilişle hediyeler dağıtıldı.

(HÇ-MB-S)



29.07.2017 12:13:43 TSI

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