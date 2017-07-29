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Milaslı fırıncılara hijyen eğitimi verildi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:14
Milaslı fırıncılara hijyen eğitimi verildi
Milaslı fırıncılara hijyen eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu işbirliğinde tüm ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da il genelindeki fırıncılara hijyen eğitimi veriliyor.
Bu kapsamda, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası tarafından Milas'taki fırıncılara da bir eğitim verildi. Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Vangöl tarafından verilen eğitim kapsamında; değişen mevzuat, yeni yasal düzenlemeler ve işyerinde uyulması gereken hijyen kuralları anlatıldı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Sekreteri Esra Yılmazer, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Oda Genel Sekreteri Ayhan Akaydın ve Oda personelinin yanı sıra, Milas merkez ve ilçe genelinde fırıncı esnafı ve fırın çalışanları katıldı.
Öncelikle sizler temiz olmalısınız
MİTSO Toplantı Salonu'nda verilen eğitimde, son iki yıl içerisinde değişen yasal mevzuatın yanı sıra işyerlerinde uyulması gereken hijyen kuralları anlatırken, eğitimi veren Öğr.Gör. Vangöl; "Öncelikle işyerleriniz, işyeri sahibi olarak sizler ve tüm çalışanlarınız temiz olmalısınız. Sattığınız ürünleri almak için gelen vatandaş, gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalı. Kılık-kıyafet, işyeri görüntüsü ilk etap da vatandaşın baktığı noktalardır. Bununla birlikte üretim alanı olarak kullanılan bölümlerin daha da temiz olması gerekiyor. Çünkü üretilen mamul gıdadır ve doğrudan insan sağlığı açısından son derece önemlidir" diyerek, uyulması gereken temizlik kurallarını örnekleriyle anlattı.
Milas olarak bu konuda iyi bir noktadayız
Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin ise düzenlenen eğitim semineri ile ilgili yaptığı konuşmada, Milas olarak tüm gıda üreticilerinin kendilerinden istenilen ve beklenilen hususlara azami ölçülerde dikkat ettiğini belirterek; "Bugüne kadar ilgili kurumlar tarafından rutin denetimlerde, kendi oda üyelerimiz başta olmak üzere gıda işi yapan tüm esnafımız, bu denetimlerden başarıyla çıkmışlardır. Bu konuda Milas olarak belirlenen kriterleri en iyi şekilde uygulayan bir noktadayız. Yapılan denetimlerde eğer herhangi bir noksanlık tespit edilmişse, işyeri sahibine iletiliyor ve en kısa zamanda bu eksiklik gideriliyor. Bu anlamda Oda Başkanı olarak kendi üyelerime ve diğer gıda sektöründe çalışan esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(ÇP-MB-Y)

29.07.2017 12:14:12 TSI
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