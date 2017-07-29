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Tatvan'da kaçak sigara operasyonu



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda otomobil içerisinde kamufle edilmiş çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Son bir haftada kontrol ve denetimlerde 20 bin paketi aşkın kaçak sigara ele geçiren Tatvan KOM Grup Amirliği ekipleri, sadece bir haftalık bu çalışması sonucunda yaklaşık 323 bin 600 TL vergi kaybının önüne geçmiş oldu. Kaçak sigara nakliyatı yapan araca da adli mercilerce verilen karar neticesinde el konuldu" denildi.

Kaçak sigara operasyonlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, "Halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çalışmalarımız özveriyle devam edilmektedir. Yapılan çalışmalarda halkımızın kurumlara yaptığı ihbar ve bildirimler önem taşımakta olup, bu hususta bütün Tatvanlıların desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



29.07.2017 12:28:48 TSI

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