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Eskişehir'e kick boks'ta 2 gümüş madalya

- Genç kickbokscular madalya ile döndü



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Niğde'de düzenlenen Türkiye Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonasından Eskişehirli genç sporcular madalya ile döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına Niğde'de düzenlenen Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası tamamlandı. Turnuvada mücadele eden Eskişehir Dinamik-Do Spor Kulübü sporcuları Hamit Baran Güvenç genç erkekler 63 kilogram light contact branşında Türkiye ikincisi, Ömer Ömürlü ise Yıldız Erkekler 47 kilogram light contact branşında Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandılar.

Kazanılan başarılarla alakalı düşüncelerini dile getiren Milli Anrtenör Erdin Aygün, "Derece almış ve elenen sporcularımı medeni cesaretleri ve başarılarından dolayı kutluyorum. Yüreklerine emeklerine sağlık. Sporculuk hayatlarında başarılarının daim olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Tüm sporcu velilerimizi de sporcularımıza verdikleri destek ve teşviklerden dolayı da kutluyorum" dedi.

(KA-AS-Y)



29.07.2017 12:29:04 TSI

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