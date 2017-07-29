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Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Turgut'a veda yemeği



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir ilçesin de Emekliye ayrılan Viranşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Turgut onuruna veda yemeği verildi.

Viranşehir'de 38 yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevini sürdüren Mahmut Turgut'un emekliye ayrılması üzerine özel bir otelde veda yemeği verildi. Veda Yemeğine Kaymakam Ömer Çimşit, Kurum Amir ve Müdürleri, Halk Eğitim Merkezi personeli, öğretmenler ve usta öğreticiler katıldı. Veda yemeğinin ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürünün yaptığı hizmetler ile ilgili kısa bir sunum yapıldı. Kaymakam Ömer Çimşit, Turgut'a plaket takdim ederek verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Halk Eğitim Merkezinde 38 yıl gibi uzun bir süre hizmet verdiğini vurgulayan Çimşit, "Makamlar kimse için kalıcı değil. Görev süresi bittiğinde ya başka bir yere atanır yada emekliye ayrılır. Müdür Bey ile 6 - 7 aydır birlikte çalışıyoruz. Daha çok Ankara'da Şanlıurfa tanıtım günlerinde birlikte çalışma fırsatı bulduk. Oradaki organizasyonun yükünü daha çok Müdür Bey yüklenmişti. Diğer kamu kurumlarımız ile koordineli bir şekilde güzel bir çalışma ortaya kondu. Gönül isterdi ki daha çok birlikte çalışabilelim. İlçemizde kamu görevinde bulunan ve emekliye ayrılanlar kurumları ile bağlarının devam edeceğine inanıyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürümüzden bundan sonraki çalışmalarımızda da desteklerini bekliyoruz. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında kendisine ailesine sağlıklı mutlu güzel bir hayat temenni ediyorum. Halk Eğitim Merkezine yardımlarını esirgememesinin istiyorum. Emekliliğin kendisi için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kendisi için düzenlenen veda yemeği için başta Kaymakam Ömer Çimşit olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Halk Eğitim Merkezi Müdür Mahmut Turgut memnuniyeti dile getirdi. Programın sonunda Kaymakam Ömer Çimşit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Turgut ve beraberindekiler ile bir hatıra fotoğrafı çekti

(EZ-SD-Y)



29.07.2017 12:34:28 TSI

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