Vali Kaymak: "OSB'de 5 bin kişinin çalışması çok yetersiz"

SAMSUN (İHA) - Samsun'un gelişen bir şehir olmasının yanında bazı eksikliklerinin olduğunu belirten Vali Osman Kaymak, 1 milyon 300 bin nüfuslu bir kentte Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) 5 bin kişinin çalışmasının çok yetersiz olduğunu söyledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Sevgi Kafe'de düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla tanışarak fikir alışverişinde bulundu. Deaflympics 2017'nin Samsun ve Türkiye açısından önemli olduğunu belirten Vali Osman Kaymak, "Oyunlara Samsunluların ilgisi oldukça iyi. Altın madalya açısından Rusların yakaladığı başarıyı yakalamak isterdik. Mühim olan bu organizasyonda bir aksaklığın olmaması. Samsun güvenli bir kent. Şu ana kadar olimpiyatlarla ilgili olumsuz bir durumun yaşanmaması bizi oldukça memnun ediyor. Türkiye'yi uluslararası arenada rahatsız edecek bir olayın olmaması bizler için övünç kaynağıdır" dedi.



"Milletin faydasına olamak kaydıyla her türlü eleştiriye saygımız var"

Gazetecilerin kentin ortak paydaşlarından olduğunu ifade eden Vali Kaymak, "Yazılı ve görsel basını takip ediyorum. Sizin yazdıklarınız önemli. Çünkü siz halkla bizim aramızda bir köprüsünüz. Yaptığımız icraatların yansıması veya toplumdaki eksiklikleri sizler yoluyla da takip ediyoruz. Biz her tarafa ulaşamayabiliriz. Bunun için sizlerin çalışmaları bizim için değerlidir. Kamunun, milletin faydasına olmak kaydıyla iyi niyetli her türlü eleştiriye saygımız var. Ama bunun ötesine geçip sırf yıpratmak amacıyla haber yapmak yanlış bir şey. Hukuk devleti içerisinde vali keyfi idareci değildir. Bizim yaptığımız işler bir hukuk kuralına bağlıdır. Ben her hareketimi bir kanuna bir yönetmeliğe dayalı olarak yapmak durumundayım. Bir gazeteci de oturup bir şey yazıyorsa sonuçlarına katlanacak. Bu katlanma hukuk anlamında bir katlanma. Bunu tehdit etmek anlamında söylemiyoruz. İyi niyetli söylüyoruz. Yanlış varsa peşine düşülerek yazılmasına saygımız sonsuz. 'Sevmediğim bir adam, yakaladın, buradan şuna vurayım'. Bunlar hoş şeyler değil. Bizim amacımız Samsun'a hizmet etmek. Basın olarak bize yol göstermek, yönlendirmek anlamında sizi çok değerli görüyorum" diye konuştu.



"CHP Tunceli İl Başkanı'nın açıklaması halka güven geldiğinin bir göstergesidir"

Samsun'a gelmeden 3 yıl Tunceli Valiliği yaptığını hatırlatan Vali Kaymak, "3 yıl Tunceli'de terörle mücadele ettik. Orada FETÖ ile PKK ilişkisine şahit oldum. Orada bizim yanımızdaki arkadaşlar maalesef bize yanlış bilgiler verdi. Benim vali konağımın 800 metre yanında 3 defa çatışma oldu. 3 arkadaşımız şehit oldu. Onlar bize saldırıyor. Maalesef biz onlara etkili operasyon yapamıyorduk. Ama Allah'a şükür 15 Temmuz'dan sonra güzel sonuçlar almaya başladık. En son CHP Tunceli İl Başkanı ve CHP Tunceli Milletvekili'nin açıklamasının anlamı; devletin alana hakim olması ve insanların kendilerine güvenlerinin gelmesidir. Tunceli halkı Türkmen Alevisi. Ancak PKK orayı bir Kürt bölgesi olarak belirlemiş. Dağların hırçınlığından dolayı, terörist başı Öcalan'ın tezi 'burası kurulacak Kürt devletinin önemli bir eyaletidir' diyor. Orada PKK ciddi anlamda halkı baskıyla Kürtleştirmeye çalışıyor. Ben orada 3 yıl kaldım. Köylere gidiyorsun 80 yaşındaki insanlar Türkçe konuşuyor. 5-6 yaşındaki çocuklar Türkçe konuşuyor. Kürt de var ama çok az. PKK insanlara zorla Kürt dedirtmeye çalışıyor. CHP İl Başkanı'nın açıklaması devletin alana hakim olması ve halka güven geldiğinin bir göstergesidir" dedi.



"Vatansever insanların olduğu şehre hizmet etmek için benim için şeref"

Türkiye'nin kuruluşunda Samsun'un çok önemli bir şehir olduğunu söyleyen Vali Kaymak, "Samsun Atatürk'e sahip çıkan bir şehir. Samsun bu özelliğini koruyor. Samsun, vatanına milletine devletine bağlılığını koruyor. Bu vatansever insanların olduğu şehre hizmet etmek için benim için şeref ve onur meselesi. Samsun yakın zamanda çok gelişti. Samsun'a gelen misafirlerin 'Samsun'u bir Avrupa kenti' olarak tanımlamaları bizim için onur kaynağı" şeklinde konuştu.



"Merkez OSB'de 5 bin kişinin çalışması çok yetersiz"

Organize Sanayi Bölgelerinde toplantılar yaptığını belirten Vali Kaymak, "Merkez Organize Sanayi dolmuş. Koca bir kentte Merkez Organize Sanayi'de çalışan işçi sayısı 5 bin. 1 milyon 300 bin nüfuslu bir kentte organize sanayi bölgesinde 5 bin kişinin çalışması çok yetersiz. Tarımın da sanayiyi desteklemesi lazım. Çağı yakalayamazsak yeni üretim alanları yeni gelir kaynakları bulamazsak Samsun göç verir. Samsun'un sağlıklı büyümesi için yeni istihdam ve üretim kanallarının geliştirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kahvaltının ardından Vali Osman Kaymak basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

