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Ereğli Belediyesine iki ödül birden

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:34
Ereğli Belediyesine iki ödül birden
Ereğli Belediyesine iki ödül birden

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Marka Belediyeler Dergisi tarafından Organize Sanayi Bölgesini canlandırma ve istihdamı artırma amacıyla yaptığı çalışmalardan dolayı 'Yılın Belediyecilik Ödülü'ne ve sosyal belediyecilik kapsamında gerçekleştirilen projeler için de 'Yılın Sosyal Belediyecilik Ödülü'ne layık görüldü.
Alınan ödüllerden dolayı mutluluğunu dile getiren Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Çalışmalarımızın takdir görmesi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve yeni projeler üretme noktasında kamçılıyor. Bizim Ereğli'ye sevdamız var. Bu da hizmet açısından yetinmememizi sağlıyor. Sürekli projeler üreterek şehrimize en iyi hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Bu konuda halkımızın desteğini de yadsıyamayız. Vatandaşlarımızın istek ve önerileriyle hizmet politikamızı oluşturuyoruz. Bu başarılar hepimizin. Şehr-i Emin olarak bu hizmet ağında öncülük yapmaktan dolayı çok mutluyum. Verilen emekler karşılığında takdir görmek gurur verici. Projelerimizin gerçekleşmesinde bizlere katkı sağlayan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunarım" dedi.
(BG-FM-Y)

29.07.2017 12:34:42 TSI
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