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Esnaf, Büyükşehir Belediyesi'nin haldeki düzenlemelerinden memnun



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, son dönemde Mersin Hal Kompleksi'nde yaptığı düzenlemeler ve yenilikler, hal esnafını memnun etti. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, bu yıl halde ciddi yatırımlar yapıldığını belirterek, Hal Kompleksi'nin fiziki olarak yaşanabilir hale geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 820 bin ton işlem hacmi ile Türkiye ve Avrupa'nın sayılı hal kompleksleri arasında gösterilen Mersin Hal Kompleksi, son dönemde gerçekleşen düzenlemeler ile çağa ayak uydurma yolunda önemli bir yol kat ederken, kompleks esnafı da çalışmalar konusundaki memnuniyetlerini ifade ediyor. Yaklaşık 750-800 dönüm arazi üzerine kurulu olan ve bünyesinde bin 250 civarında işyeri barındıran Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancılar Kompleksi'nde son üç yılda iyileştirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda kompleks içindeki hırsızlık olayları ile mücadele edilmesi konusunda hal güvenlik görevlilerinin sayısının arttırılmasının yanı sıra güvenlik istinat duvarının yenilenmesi çalışmaları hayata geçirilirken, park alanları da aktifleştirildi.

Güvenlik istinat duvarı üzerindeki kamera kontrol sisteminin daha aktif hale getirilmesi konusundaki çalışmalar devam ederken, kayıp kaçak kontrol sistemi de etkin bir biçimde kullanılıyor. Ayrıca hal çıkış noktasının inşaatı devam ederken, boş kap depolama alanları ve kısa bir süre önce temeli atılan çöp depolama tesisi de yakın zamanda esnafın hizmetine sunulacak.

Halde yapılan çalışmaları değerlendiren Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği (MERSEMKOM) Başkanı Münir Şen de Kompleksin özellikle 2017 yılında önemli bir değişim içine girdiğini kaydetti. Mersin Toptancılar Kompleksi'nin son 20 yıl göz önüne getirildiğinde oldukça ihmal edildiğini belirten Şen, "2017 yılında hal için ciddi yatırımlar yapıldı. Özellikle bizim yıllardır mücadelesini verdiğimiz güvenlik istinat duvarımız bitti. Boş kap depolama alanlarımız yapılıyor. Kantar ve asfalt sorunumuz çözüldü. En önemli sorunlarımız arasında yer alan temizlik sorunumuz konusunda ciddi yatırımlar yapılıyor. Güvenlik sayısının arttırılması, yol süpürme araçlarının geceleri halimizi temizlemesi ve çöp konteynerlerimizin günde iki defa boşaltılmaya başlanması hijyen açısından çok ciddi anlamda katkı sundu. 3 nolu kapımızın yapımı da devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a, halimize yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Halimiz çok şükür fiziki olarak yaşanabilir hale geldi" dedi.

(KYM-Y)



29.07.2017 12:38:22 TSI

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