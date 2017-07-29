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15 yıldır yaptığı bıçaklar dünyanın her yerinden talep görüyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:38
15 yıldır yaptığı bıçaklar dünyanın her yerinden talep görüyor
15 yıldır yaptığı bıçaklar dünyanın her yerinden talep görüyor

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde yaşayan bıçak ustası 75 yaşındaki Mehmet Dinç boynuz, kemik, odun ve hurda malzemeleri kullanarak birbirinden farklı modellerde bıçaklar yapıyor.
Yaklaşık 15 yıldır bıçak üreten Dinç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bıçak yapma işine başlamadan önce 15 yıl madende yer altında kaynakçı olarak çalıştığını, boş zamanlarında kalorifer tesisat döşeme işi yaptığını söyledi.
Babasının rahatsızlığından dolayı gurbetten Eskigediz'e dönmek zorunda kaldığını, ne yapabilirim diye düşünürken neden bıçak üretmeyeyim diye aklına geldiğini ve 15 yıldır bıçak ürettiğini söyledi.

''İlk bıçağı inşaatlarda kullanılan çelik küreği keserek yaptım''

"Kendi işini yapmak için başladığım bu meslekte bıçak sapları için sağdan soldan topladığım atıl olan hayvan boynuzu, odun, plastik ve başka malzemeleri kullanıyorum" diyen Dinç, ''Bıçak yapımında kullandığım çeliği Bursa'dan getiriyorum. Bundan 15 yıl önce ilk bıçağımı inşaatlarda kullanılan kürek çeliğinden yaptım. Bana internetten resim gönderirler, bu modelde olsun derler, ben gönderilen modelin aynısını yapar siparişi teslim ederim. Aslında mesaj yazmasını bile bilmem ancak arkadaşlarım gönderilen resimleri kağıt üzerinde bana verirler, benim bıçağı üretmem için o resim yeterlidir'' dedi.
Dinç, işinin titizlik istediğini ve bir bıçağı istenilen modele göre yaklaşık 2 saat ile 1 gün arasında ürettiğini vurguladı.
Bıçaklarının yurt dışından da talep edildiğini anlatan Dinç'' Almanya 'ya bıçak gönderdim. İsviçre'li bir turist benden bıçak satın aldı.Yurt içinde Erzincan,Tokat, Ankara, İzmir gibi çeşitli illerden sipariş alıyorum. 75 yaşındayım,severek isteyerek yaptığım bir iş. Bıçak yapımı yanı sıra bölgemizde et tırpanı diye bilinen ve kurban bayramının vazgeçilmez aletinide yapıyorum. Toptan bir satışım yok. Müşterilerim bana istedikleri şekli söyler ben hiç bir eğitim almamama rağmen onların istedikleri siparişi aynen yaparım'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

29.07.2017 12:40:55 TSI
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