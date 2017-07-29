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Yılmaz: "İşimiz yenilik ve kolaylık sunmak"



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Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, düzenlenen mercimek hasadında amaçlarının çiftçilere yenilik ve kolaylık sunmak olduğunu söyledi.

Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, demonstrasyon çalışmaları kapsamında, Keskin İlçesi İnziloğlu Mahallesi'nde ekimi yapılan kışlık mercimek çeşidinde hasat yapıldı. Kışlık ekim şeklinde yapılması ve biçerdöver ile hasat edilmesi nedeniyle çiftçilere büyük kolaylık sağlayan çalışma olumlu sonuçları ile yüz güldürdü.

Düzenlenen hasatta bizzat bulunan ve biçerdövere binerek hasat yapan Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz yaptığı açıklamada, tarımın bir sektör işi olduğunu ve mutlak suretle tüm paydaşların etkileşim ve uyumu ile gelişeceğini vurguladı. Ayrıca Kırıkkale'ye en iyi şeklide hizmet edebilmek için, masada değil sahada çalışan, bölgesini, çiftçisini ve iklim koşullarını en iyi şekilde analiz eden ve bu veriler doğrultusunda yenilikleri takip eden, dinamik bir il müdürlüğü oluşturduklarını, şehrin kırsal kalkınmasına yön vererek, modern, makineli ve yüksek verimli tarıma geçiş için gereken adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

Nadas alanlarının daraltılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bu kapsamda yürütülen çalışmalardan biri de kışlık nohut ve kışlık mercimek ekiminin yaygınlaştırılması projemiz. Bu kapsamda toplamda 900 dekar alanda bu ekimlerimizi gerçekleştirdik. Kışlık ekim yapılması ve baklagiller grubundan bitkiler oldukları için topraktaki azot miktarını arttırarak zenginleştirmek gibi birçok faydalarının yanında, makineli hasada uygun oluşları ile çiftçimize büyük kolaylık sağlayacak bu ürünlerin uygulamalarını yaptık. Örnek olması ve çiftçilerimize bereketli kazançlar sağlamasını temenni ederim" şeklinde konuştu.

Kırıkkale'de bu çalışmalar kapsamında toplamda 450 dekar kışlık mercimek ve 450 dekar kışlık nohut ekimi yapıldı. Fırat-87 kırmızı mercimek çeşidinin makineli tarıma uygun olması ve kışlık ekim de yüksek verime sahip olması ile çiftçilere büyük kolaylık ve katkılar sağlaması bekleniyor.

(MT-SLH-Y)



29.07.2017 12:41:04 TSI

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