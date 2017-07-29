Öğrencilere sporu sevdirdiler
(Fotoğraflı)
Mehmet Temizyürek
KIRIKKALE (İHA) - Düzenlenen protokol anlaşması çerçevesinde Kırıkkale'deki Kur'an kursları öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Yaz Kur'an Kurslarına katılan 5-18 yaş aralığındaki gençlere sporu sevdirmek, boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmasını sağlamak ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünün tesislerinden faydalanamayan öğrencilere spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla müdürlük yetkilileri spor malzemesi yardımlarında bulundular.
Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Adnan Vural tarafından, Osmangazi Camii, Başpınar Camii, Gündoğdu İsra Camii, Osmangazi Kocatepe Camii, Mevlana Camii, Hacı Halit Camii, Yıldırım Beyazıt Camii, Bilal-i Habeşi Camii, Sanayi Camii, Etiler Dörtyol Camii, Etiler Muradiye Camii ziyaret edilerek kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrencilere spor malzemeleri hediye edildi.
(MT-SLH-Y)
29.07.2017 12:42:46 TSI
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