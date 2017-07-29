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Vali Büyükakın'dan Söğüt İlçesi'ne ziyaret

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:43
Vali Büyükakın'dan Söğüt İlçesi'ne ziyaret
Vali Büyükakın'dan Söğüt İlçesi'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik'in Söğüt İlçesi'nde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Söğüt İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Durna, Söğüt İlçe Emniyet Müdür Vekili Coşkun Bartın ve Bilecik İl Mahalli İdareler Müdürü Hakkı Elmas ile daire müdürleri karşıladı.
Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay'dan ilçe hakkında bilgi alan Vali Tahir Büyükakın, ardından Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu'yu ziyaret ederek, belediye çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Vali Büyükakın, burada bir süre sohbet ettikten sonra Ertuğrul Gazi Türbesi tören alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Ardından Bilecik Valisi Tahir Büyükakın köy ve mahalle muhtarlarla bir araya gelerek,"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında muhtarlar aracılığıyla toplumun taleplerinin alınması ve taleplerin takibi konusunda bir çalışma yürütülüyor. Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla, talepleri değerlendirmek ve doğrudan talepleri almak, işlerin takibini yapmak üzere toplantılar düzenleniyor. Elimizdeki kaynaklarla acil ve öncelikli meseleleri tespit edip, doğru adımlar atmak istiyoruz" dedi.
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, muhtarlarla yaptığı toplantıdan sonra Söğüt İlçesi'nden ayrıldı.
(DA-AS-Y)

29.07.2017 12:45:32 TSI
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