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Ordu OSB'de 3 bin kişi çalışıyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:46
Ordu OSB'de 3 bin kişi çalışıyor
Ordu OSB'de 3 bin kişi çalışıyor

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Olgun Topkaya, Ordu Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) tahsis edilen 74 adet sanayi parseli üzerinde, 62 firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, bu firmalarda 3 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.
Fındık sezonunda istihdam sayısının 4 bine ulaştığını kaydeden Olgun Topkaya, OSB'de 14 firmanın fındık kırma fabrikası olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Topkaya, her geçen yıl istihdam sayısında önemli derecede artış yaşandığını belirterek şunları kaydetti: "Organize Sanayi Bölgemizde gıda fabrikaları dışında, mobilya ve inşaat malzemeleri, plastik sanayi, tekstil ve tekstil yıkama, makine imalatçıları, beton ve beton ürünleri, temizlik malzemeleri ve petrol ürünleri sanayi olarak çeşitli firmalar faaliyet göstermektedir. Ordu 2. OSB sahası için Çatalkaya-Karaağaç mevkisindeki 95 hektarlık arazi için yer seçimi kesinleştirilmiş ve 2017 yılı yatırım programına alınmış olup, kamulaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Yatırımın gerçekleşmesi sonrası 70 sanayi parseli üretilmesi ve bu sanayi parsellerinde 6 bin kişiye istihdam sağlanacağı tahmin edilmektedir" dedi.
(MAK-SLH-Y)

29.07.2017 12:47:59 TSI
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