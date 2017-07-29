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Ordu'da işverenlere 355 bin lira iş güvenliği cezası



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'da iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan iş yerlerine 6 ayda 355 bin TL ceza kesildi.

Ordu İŞKUR Müdürü İsa Kaymak, 2017 yılı Ocak-Haziran ayları arasında 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca gerekli şartları yerine getirmeyen 38 iş yerine 355 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı. Kaymak, "2016 yılında iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan 194 iş yerine 2 milyon 138 bin TL ceza kesilmişti. Bu yıla orantıladığımızda şartları yerine getiren iş yeri sayısı artarken, ceza miktarı da azaldı" dedi.



İzinsiz yabancı çalıştırana sıkı denetim

Kaymak, izinsiz yabancı işçi çalıştıran işverenlere de sıkı bir denetim uyguladıklarını kaydetti. Kaymak, "2017 yılı 6 aylık dönemde 2 işverenin 2 yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırdığını tespit ettik. Bu işverenlere 17 bin TL para cezası kesildi. Geçen yıl 4 işverene 3 yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırdıkları için yaklaşık 31 bin TL ceza kesilmişti" bilgilerini verdi.

Kaymak, iş ve işçi sağlığını önemsediklerini, kaçak işçi çalıştıran işverenlere de kanunun gereğini yerine getirdiklerine dikkat çekti.

(MAK-SLH-Y)



29.07.2017 12:49:56 TSI

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