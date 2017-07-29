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Rektör Akgül, yabancı uyruklu öğrencilerle görüştü



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Türkçe Yaz Okulu uygulaması kapsamında üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle görüştü.

KMÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan 'Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi' protokolü çerçevesinde üç hafta boyunca üniversitede Türkçe dersi alan, bunun yanı sıra Türk kültür ve sanatıyla ilgili çeşitli uygulama faaliyetlerine katılan öğrenciler KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaret etti. Yabancı uyruklu öğrencileri üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Akgül, "İnşallah Karaman'da ve üniversitemizde geçireceğiniz zamandan memnun kalarak memleketlerinize dönersiniz ve öncelikle ailenize, daha sonra çevrenizdekilere burada yaşadığınız güzel anılarınızı anlatma fırsatı bulursunuz. Gelmiş olduğunuz ülkeler bizim de içinde bulunduğumuz bir coğrafyaya ait" dedi.

Rektör Akgül, Ortadoğu'da yaşanan acılar ve özellikle son günlerde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ortaya koyduğu uygulamalara dikkat çekerek, "Coğrafyamızdaki bu kaotik durumun bir an önce sona ermesini diliyorum. İnşallah Ortadoğu ve İslam ülkeleri bir an önce huzura kavuşacaktır" şeklinde konuştu. Öğrencilerle tek tek tanışarak üniversite ve Karaman hakkında fikirlerini soran Rektör Akgül, daha sonra öğrencilere hediyelerini takdim etti.

(MD-FM-Y)



29.07.2017 12:50:29 TSI

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