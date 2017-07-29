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Minik karateciler madalya ile döndü



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma İller arası Karate Şampiyonası'na katılan 80 Bigalı karateciden 60'ı madalya kazandı. Biga Karate Gençlik ve Spor Kulübü 9 il ve 404 sporcunun katıldığı şampiyonada genel klasmanda birinci oldu.

Çanakkale Karate İl Temsilcisi ve Biga Belediyesi Karate Antrenörü Süleyman Orhan yönetimindeki Biga'lı karateciler, 22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma İller arası Karate Şampiyonasından madalya ile döndü.

Madalya ve şampiyonluk kupalarıyla karateciler, aileleri, kulüp başkanı Demet Kurt, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler Süleyman ve Mürvet Orhan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı makamında ziyaret etti. Karateciler, kupayı ve Biga Karate Gençlik ve Spor Kulübü formasını Başkan Işık'a teslim etti.

Antrenör Süleyman Orhan burada yaptığı açıklamada, "Minik karatecilerimiz bizleri çok gururlandırıyor. Şampiyonaya Biga'dan 80 sporcu katıldı. 60 sporcusu madalya kazanan Biga Karate Gençlik Spor Kulübü şampiyonayı genel klasmanda birinci tamamladı. Bigalı sporcular 12 altın, 13 gümüş ve 35 bronz madalya kazandılar.Aktif sporcu sayımız şuan 400'ü aşmış durumda. Kayıtlı sporcumuz ise bine yaklaştı. Çocuklarımızın bu yaşlarda disipline olabilmeleri için spor yapmaları çok önemli. Karate sporu çocukların hem dersleri için hem de sosyalleşebilmeleri için iyi bir motivasyon aracı. Bu nedenle ilgi de her geçen gün artıyor. Bize bu olanakları sağlayarak bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise, "Miniklerimiz bizim geleceğimiz. Onların bu yaşlarda gösterdikleri başarıları izlemek, bu güzel anlara tanık olmak ve onların bu başarılarına katkıda bulunuyor olmak büyük mutluluk veriyor bizlere. Başarılar arttıkça daha çok gururlanıyoruz. Onlar ileride Biga'mızı karate camiasında uluslararası arenada da başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Derslerinde de başarılı olmaları bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Ben tüm ailelerin çocuklarını karate ile tanıştırmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. En azından bir defa ziyaret edip ortamı görsünler. Miniklerimizi de tek tek gözlerinden öpüyorum. Bu başarılarının devam edebilmesi için elimizden gelen desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

(GD)



29.07.2017 12:59:31 TSI

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