YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Biga'nın prestij projesi başladı

Biga'nın prestij projesi başladı



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı ıslahı ile birlikte yapımı tamamlanan Kocabaş Çayı Köprüsü'nün üstü, Biga Belediyesi tarafından modern bir tasarımla kapatılıyor. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık çalışma ile ilgili, "Bugün Türkiye' de, araştırmalarımıza göre, bir örneği olmayan, Biga denilince akla gelecek örnek yapılardan birini oluşturacak çalışmamızı başlatıyoruz" dedi.

Köprünün modern bir şekilde kapatılması için 50 cm çapında çelik borudan oluşan 14 kolon kullanılacak. Kolonların yüksekliği 4 metre. Köprünün yapımında 300 ton çelik kullanılacak. 3 metreye yakın kaldırımlar kaymaz granit taş kullanılarak düzenlenecek. Yaya kaldırımlarının üstü kapatılırken, araçların geçtiği yolun üzeri açık olacak. Köprü üstüne yapılacak kemer yapı tamamlanınca ışıklandırma yapılacak. 100 metre uzunluğundaki Kocabaş Çayı Köprüsü'nün üstünün kapatılması işini Zekeriya Aydın İnşaat üstlendi. Köprünün üstünün kapatılması işi KDV dahil 2 milyon 360 bin lira bedelle gerçekleşecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; "Yapımı yaklaşık olarak 25 gün sürecek olan bu eser, şimdiden Biga' mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Kocabaş Çayı Köprüsü'nün kenarları kapalı, üstü açık olacak. Kolonları birbirine geçmeli sistem yapacağız. Üst kısmı farklı renklerden oluşan ışıklandırma sistemi ile donatılacak. Aydınlık ve modern bir yapı ortaya çıkacak. Köprü yaklaşık 25 gün kapalı olacak. Köprünün bitmesinin ardından Kapalı Çarşı meydan düzenlemesi, Muammer Aksoy Caddesi'nin düzenlenmesi ve İnönü Caddesi'nin yol düzenlemesini de gerçekleştireceğiz" dedi.

Biga'nın prestij projeleri arasında gösterilen çalışma kapsamında köprü giriş ve çıkışları da düzenlenecek. Trafik güvenliğini sağlayıcı çalışmalar gerçekleştirilecek. Yol ve çevre düzenlemeleri araç ve yaya trafiğini hem modern hem de güvenli hale getirecek.

İlk kolonun yerleştirildiği ve kamuoyu duyurusunun yapıldığı açıklamaya CHP Biga İlçe Başkanı Özgür Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri katıldı.

(GD)



29.07.2017 13:00:03 TSI

NNNN

