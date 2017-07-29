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Siirt Valisi Atik'ten beğendik beldesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde incelemelerde bulundu.

Pervari Kaymakamı ve Beğendik Belde Belediye Başkan Vekili Hakan Şeker, kurum amirleri ve belde sakinleri tarafından karşılanan Vali Atik, beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, talepleri dinledi, çözüm yolları konularını görüştü. Vali Atik daha sonra geçen yıl terör örgütü tarafından düzenlenen hain bir saldırı sonucu şehit edilen Derik İlçe Kaymakamı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına Beğendik Belde Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çocuk Oyun Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Çocuk Oyun Parkının şehit kaymakamın adının yaşatılması amacıyla yapıldığını belirten Vali Atik, çocuklarla yakından ilgilenerek, kendileri ile sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi. Vali Atik, geçtiğimiz günlerde Pervari- Doğan köyü Yazlıca (Herekol) dağı kırsalında bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonda yaralanan köy korucusu Ramazan Gündüz'ü evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Güvenlik Korucusu Ramazan Gündüz ve aile yakınları ile sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Atik, "Devlet olarak her zaman gazilerimizin, şehitlerimizin yanındayız, mukaddes vatan toprakları için bedenlerini siper eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum" dedi.

Vali Atik, Beğendik Belde sakinleri ve Pervari ilçesine bağlı, Karşıkaya, Keskin ve civar köylerdeki köy muhtarları ile belde meydanında bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Atik, Beğendik Belde Belediyesi tarafından onarım ve tadilatları tamamlanan Kale ve Gazi Mahallerindeki iki ayrı camide incelemelerde, Beğendik Beldesinde yapım inşaatı devam eden Beğendik Asma Köprüsü inşaat alanında denetim ve incelemelerde bulundu.

Vali Atik'in Beğendik Belde ziyaret programına, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililer eşlik etti.

(MND-MP-Y)



29.07.2017 13:09:14 TSI

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