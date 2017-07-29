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Salihli'de arazi yolları asfaltlanıyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:24
Salihli'de arazi yolları asfaltlanıyor
Salihli'de arazi yolları asfaltlanıyor

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi, kırsal mahallelerin arazi yollarında gerçekleştirdiği asfaltlama ve düzenleme çalışmalarıyla çiftçilerin yüzünü güldürüyor.
Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki arazi yollarında başlayan çalışmalar kapsamında, Karapınar-Yılmaz Mahalleleri arasındaki bağlantı yoluna 3 bin 750 metrekare asfalt kaplama, Kapancı-Mersindere Mahalleleri arasındaki arazi bağlantı yoluna 16 bin 750 metrekare asfalt kaplama çalışması yaparak çiftçilerin ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırdı. Ekonomik kalkınmaya destek sağlamak ve üreticilerin arazilerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için arazi bağlantı yollarında asfalt ve düzenleme çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "İlçemize bağlı kırsal mahallelerimizdeki çiftçilerimiz, arazilerinde üretim yapabilmek için sıklıkla kullandıkları yolun bozuk olması nedeniyle ulaşım sıkıntısı çekiyordu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün ekipleri ile başlattığımız arazi yollarını düzenleme ve asfaltlama çalışmalarıyla mevcut yolları çiftçilerimizin hizmetine açtık. Diğer bağlantı yolları da yapılan planlama sonucunda en kısa zamanda tamamlanması için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.
Öte yandan kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar da arazi bağlantı yollarında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti.
(BA-AY-Y)

29.07.2017 13:27:12 TSI
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