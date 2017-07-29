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Yıldırım'da mutluluğa 'engel' yok



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, öncelikli hizmet grubunda yer alan engellileri Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklere sahip şehirlerine götürdü.

Düzenlediği kültür turlarıyla ilçe sakinlerini Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine götüren Yıldırım Belediyesi, dezavantajlılara öncelik tanıyor. 180 engelli vatandaşa aileleri ile İstanbul, Çanakkale ve Amasra'yı gezme imkanı tanıyan Yıldırım Belediyesi, engellilerin mutlu bir gün geçirmelerini sağladı. Yıldırım'ın bir dayanışma şehri olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemiz, Anadolu'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve diğer gönül coğrafyamızdan gelen hemşehrilerimizin bir arada yaşadığı bir şehir. Dayanışma şehrinin en güzel tarifi de toplumun bütün kesimlerinin birlik ve beraberlik içinde yaşadığı bir yer olmasıdır. Büyük kentsel dönüşüm projeleriyle şehrimizi geleceğe taşıyoruz. Vizyon projelerimizle Yıldırım'a değer katıyoruz. Çalışmalarımızın en önemli ayağında da insana dokunan hizmetler üretiyoruz" dedi.

Bütün dezavantajlı grupların şehre aidiyetlerini artırmak için bütün mkanları seferber ettiklerinin altını çizen Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yüzde 13'ü engelli olan bir ilçe olarak yüksek bir orana sahibiz. Engelli kardeşlerimizin hayata bağlılıklarına katkı sunmak için kültür turlarımızla Türkiye'nin tarihi ve doğal mirası olan şehirlerini gezip görmelerini sağlıyoruz. 180 engelli kardeşimizi aileleri ile birlikte rehberler eşliğinde tarihin akışının değiştiği, ecdadımızın 'Geçilmez' dedirttiği Çanakkale'yi, Fars topraklarından Viyana'ya, Kuzey Afrika'dan Hicaz'a üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'na 470 yıl boyunca başkentlik yapan İstanbul'u ve Karadeniz'in tarih ve doğa harikası Amasra'yı gezmelerini sağlayarak bu güzellikleri yakından görme fırsatı tanıdık. Engelli kardeşlerimizin güzel bir gün geçirmesi, onların mutlu olması, bizlerin de mutluluğudur" diye konuştu.

Edebali, bugüne kadar 15 binin üzerinde ilçe sakinine Türkiye'nin turizm merkezi şehirlerini yakından görme fırsatı tanıdıklarını sözlerine ekledi.

(MŞ)



29.07.2017 13:30:04 TSI

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