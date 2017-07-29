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Tümgeneral Koç'tan Vali Büyükakın'a veda ziyareti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Jandarma Genel Komutanlığı kararnamesiyle Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına atanan Tümgeneral Halis Zafer Koç, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Büyükakın, 2'inci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevini yürütürken Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesiyle Tuğgenerallikten Tümgeneralliğe terfi eden ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına atanan Tümgeneral Halis Zafer Koç'u kabulünde, Bilecik adına yaptıkları görevler için teşekkür ederek, yeni görevinde ve meslek hayatında başarılar diledi.

Tümgeneral Koç da görev yaptığı 5 yıllık süre içerisinde başta Bilecik Valiliği olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile Bilecik halkından büyük destek gördüğünü anımsatarak, Bilecik'ten güzel anılarla ayrıldığını söyledi.

(DA-AS-Y)



29.07.2017 13:33:36 TSI

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