Kireç çözücüyü içen vatandaş hastanelik oldu
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir vatandaş su şişesinde bulunan kireç çözücüyü içmesi sonucunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay öğlen saatlerinde Alpu ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. E.G. (39) isimli vatandaş, su şişesinde bulunan kireç çözücüyü su sanarak içti. Bunun üzerine önce Alpu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.G., ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı Tedavi altına alınan E.G.'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
(MSY-AS-Y)
29.07.2017 13:43:24 TSI
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