YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardin'de 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'de 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe ve Nusaybin Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri İpekyolu ve Mardin-Diyarbakır karayolunda 5 ayrı yerde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alınırken, 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

(BS-MP-Y)



29.07.2017 13:43:35 TSI

NNNN

