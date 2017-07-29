Mardin'de 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe ve Nusaybin Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri İpekyolu ve Mardin-Diyarbakır karayolunda 5 ayrı yerde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alınırken, 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
(BS-MP-Y)
29.07.2017 13:43:35 TSI
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