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Belediyeden temizlik seferberliği



(Fotoğraflı)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Yaz aylarının gelmesinden itibaren genel temizlik çalışmalarını tempoyu artırarak sürdüren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlıklar Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kaleardı ve Şingah Mahallelerinden başlatılan çalışmalar Bayburt geneline yayılarak devam edecek.

Bayburt Belediyesi ekipleri çalışmalar kapsamında bir yandan cadde ve sokaklardaki göze hoş gelmeyen görüntüler oluşturan yabani otların temizlenmesi için çalışma gerçekleştirirken bir yandan da yıkama ve çöp toplama çalışması gerçekleştiriyor. Kaleardı Mahallesi ve Şingah Mahallesindeki Cadde ve sokaklarda devam eden çalışmalarla buralardaki göze hoş gelmeyen görüntüler ortadan kaldırılıyor.

(BK-AA-Y)



29.07.2017 13:47:50 TSI

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