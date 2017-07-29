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Güneş çarpmalarına karşı bamya tüketin



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, güneş çarpmasına karşı bamya tüketilmesi önerisinde bulundu.

Bamyanın sofralarımızda her zaman olmayan, ama faydalarının saymakla bitirilemeyecek bir sebze olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Özellikle kurutularak saklama yolunun seçilmesi de bizim için pratik bir çözüm oluşturuyor. Bamyanın lif içeriği pek çok yararlı niteliklere sahip olmasını sağlar özellikle mide bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur. Bamya suyu emmeye yardımcı olur ve aşırı kolesterol, metabolik toksinler ve aşırı safrayı yakalayıp dışkı yoluyla dışarı atar. İçeriğindeki büyük su yüzdesi kabızlık, gaz, şişkinlik ve mide problemlerini önler.Bamya kilo vermek isteyenler için çok uygun bir sebzedir. Bamya genellikle kısık ateşte pişirildiğinden besin değerleri korunur. Yüksek ısı nedeniyle faydalarını kaybetmemiş olur.Saçınıza hacim kazandırmak için bu ipucundan faydalanabilirsiniz. Yatay dilimlenmiş bamyaları sümüksü olana kadar kaynatın. Soğumasını bekleyin, bir kaç damla limon ekleyin ve son durulamada bu suyu kullanın. Bu saçınıza canlılık ve hacim kazandıracaktır.Bamyadaki lifler, kan şekeri düzeylerinin korunmasını ve ince bağırsakta emiliminin düzenlenmesinde yardımcı olur.Bamya probiyotikler olarak bilinen iyi bakterilerin yayılmasını kolaylaştırır. Bu bakteriler ince bağırsakta yoğurt ile çoğalanlara benzerdir ve B vitamini kompleksinin sentezlenmesine yardım eder.Bamya sivilceleri önlemeye yardımcı olur ve pürüzsüz bir cilt sağlar.Bamya tohumlarında bulunan protein ve yağ, yüksek kaliteli bitkisel proteinin iyi bir kaynağıdır. Triptofan, sistin ve diğer kükürt amino asitleri gibi amino asitler açısından zengindir.İrritabl bağırsak hastalığının tedavi edilmesi, ülserlerin iyileşmesi ve sindirim sisteminin yatıştırılmasına yardımcı olan bamya, aynı zamanda çok iyi bir müshildir.Bamya yaz sıcakları ve güneş çarpmaları için çok iyidir.Bamya ateroskleroz ve astım için iyidir.Bu sebze diyabetin önlenmesinde yardımcı olabilir." diye konuştu.

Bamya seçmenin ipuçları:

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, daha sonra şunları söyledi; Bazen kötü kalitedeki bamyalar yemek pişirmeyi zorlaştırabilir ve yemeğin tadını bozabilir bu nedenle iyi bamyaları seçmek önemlidir.

Her zaman gevrek ve olgunlaşmamış olan bamyaları tercih edin.

Küçük bamyalar daha yumuşak ve lezzetlidir.

Büyük bamyalardan kaçının ve koyu yeşil renkli olanlarını tercih edin.

Fazla olgunlaşmış bamyalarda kaçınmanız gereken kesikler veya lekeler vardır.

Bamyayı buzdolabında 2 gün boyunca saklayabilirsiniz, bu süreden sonra besin değerleri azalmaya başlar.

Yani olgunlaşmamış, gevrek, küçük ve koyu renkli bamyaları seçip düzenli şekilde tüketirseniz yukarıda bahsedilen bamyanın tüm faydalarından yarar sağlayabilirsiniz."

(AA-AA-Y)



29.07.2017 13:58:49 TSI

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