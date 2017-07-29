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Menteşe'de esrar yakalandı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:00
Menteşe'de esrar yakalandı
Menteşe'de esrar yakalandı
- Muğla'nın Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesinde Muğla İl Jandarma ekiplerince saksı içinde kenevir ve 130 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Menteşe'nin Yerkesik mahallesinde evde kenevir ve esrar maddesi olduğu duyumu üzerine evde arama yapıldı.
Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda V.T ve Y.A. isimli evde gerçekleştirilen arama çalışmasına narkotik köpekler Engel ve Çimen de katıldı. V.T. isimli şüphelinin hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu öğrenilirken operasyonda 130 gram kubar esrar ve sakı içinde kenevir ele geçirildi. Kubar esrar ahır olarak kullanılan bölümde ele geçirildi.
(BT)

29.07.2017 14:02:40 TSI
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