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Adatepe Kentsel dönüşüm projesi göz dolduruyor



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Adatepe Kentsel Dönüşüm Projesinde yer alan 'Rüya Şehir' göz dolduruyor.

Karabüklü firma Çebioğlu Grup tarafından yapımı devam edilen Dream City Adatepe Kentsel Dönüşüm Projesini yerinde inceleyen Ankara'nın ünlü inşaat firmalarından ASTİM İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Ahmet Torun, yapılan projeye hayran kaldığını söyledi.

Dream City (Rüya Şehir) Adatepe Kentsel Dönüşüm Projesini incelemek üzere Çebioğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Adnan Çebi'ye bir dizi ziyarette bulunan Torun, projenin maketini inceleyerek, örnek daireyi ve 100 metre kota kadar yükselen proje alanını gezdi.

Aslen Karabüklü olan iş adamı Ahmet Torun, yapımı devam eden Adatepe kentsel dönüşümünün Türkiye genelinde büyük projelerle bir olduğunu, Adatepe Dream City Projesinin tümünü

yansıtan maketin çok detaylı, ince düşünülmüş olduğunu ve örnek dairede kullanılan malzeme ile işçiliğin birinci sınıf bir iş ortaya koyduğunu söyledi.

Torun projenin yüzde 75'inin ise yeşil alan olmasının Karabüklü hemşerileri için çok büyük avantaj sağlayacağını da dile getirdi.

Kendisinin de Ankara'da 480 konut ve ticari işyerlerinden oluşan yeni projesinden de bahseden Ahmet Torun her iki proje içinde istikrar ve başarı temenni etti.

(YE-YE-Y)



29.07.2017 14:14:32 TSI

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