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Şehitler Mahallesini rahatlatacak çalışmalar başladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, alt yapısı tamamlanmış ve eskiyen cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

Şehrin dört bir yanında yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, Şehitler Mahallesi Çamlıyol, Korkusuz Sokak, Liman Sokak ve Nil Sokak'ta çalışmalara başladı. Çok kısa bir süre içinde kaldırılan yollarda parke taşına başlayacaklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Şehitler Mahallesi'nde yol kaldırma çalışmalarımız başlamıştır. İlk etapta ekiplerimiz Çamlıyol, Korkusuz Sokak, Liman Sokak ve Nil Sokak'ta kısa bir süre sonra parkeye başlayacaklar. Yaklaşık 2 bin 700 metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştireceğiz. Yapılan çalışmaların ardından sokaklarımız modern bir görünümle hem vatandaşlara hem de araçların kullanımına açılmış olacak" dedi.

(AY-Y)



29.07.2017 14:14:50 TSI

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