Mehter başı dualarla uğurlandı
(Fotoğraflı)
Harun Sak
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, mehter başı Yakup Kahya, son yolculuğuna uğurlandı.
Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehter Takımı'nda mehter başı olarak görev yapan Yakup Kahya (60), dün vefat etti. Kahya, bugün Kurtuluş Mahallesi Zühre Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip ilçe mezarlığına defnedildi. Yakup Kahya'nın cenaze namazını Yenişehir Müftü Vekili Kasım Kaya kıldırdı. Cenazeye Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik'in yanı sıra mehteranlar ile yaklaşık bin 500 kişi katıldı.
(HS-MŞ)
29.07.2017 14:15:38 TSI
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