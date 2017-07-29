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Çaturoğlu, Alaplı Su Birliği heyetini DSİ'ye götürdü



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Su Birliği Başkanı Ahmet Akgül ve beraberindeki heyet ile Gümeli'de yapılmakta olana göletin son durumu hakkında bilgi almak ve köylerin içme suyu taleplerini iletmek üzere Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek'i ziyaret etti.

Milletvekili Çaturoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği üzere Alaplı Gümeli Beldesinde yapılmakta olan gölet inşaatı devam etmektedir. Gölet'in inşaatı İnşallah 18.08.2018 tarihinde tamamlanacak ve inşaat tamamlandığında göletten yılda 6,86 hm içme suyu sağlanacaktır.

Alaplı Su Birliği Başkanı Ahmet Akgül ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek'i ziyaretimizde; Gölet inşaatı bitmeden önce Birliğin üyesi olan 65 köy ve 2 Belediye'ye içme suyu sağlayacak ishale hatları ve arıtma havuzlarının yapılması için proje çalışmalarına biran önce başlanılması talebimizi ilettik. Ayrıca ilimizde devam eden DSİ yatırımlarını da ele aldık. Faydalı bir görüşme oldu ve tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldık."

(VK-SÖ-Y)



29.07.2017 14:18:57 TSI

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