Tosunburnu köyünde kaza 4 yaralı
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Merkeze bağlı Tosunburnu köyünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.
Olay sabah saatlerinde F.G., yönetiminde ki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası meydana geldi. Köyden Kırşehir istikametine seyir halinde ki otomobil yoldan çıktı. Kaza da otomobilde bulunan D.G., EK.G.,F.A.G., ve F.G., yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.
(EÖ-SK)
29.07.2017 14:27:16 TSI
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