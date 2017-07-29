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Samsun TSO ile Drama TSO işbirliği imkanlarını görüştü



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SAMSUN (İHA) - Yunanistan'ın Drama kenti Ticaret ve Sanayi Odası'ndan(TSO) gelen heyet, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda işbirliği imkânlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Yunanistan'ın Drama kenti Ticaret ve Sanayi Odası Direktörü Charalambos Alexandridis ve Uluslararası Programlar Direktörü Alkis Papademetriou, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya ile görüştü. Ziyarette, iki oda arasında yapılabilecek işbirliği imkanları konusunda görüş alışverişi yapıldı.



"İş potansiyellerimizi paylaşmak istiyoruz"

Geleceğe dönük gelişmiş işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak için Samsun'a geldiklerini belirten Yunanistan'ın Drama Ticaret ve Sanayi Odası Direktörü Charalambos Alexandridis, "Drama kenti, Yunanistan'ın kuzeyinde Doğu Makedonya adı verilen bölgenin merkezi konumundaki bir kent. Sizlerle çok yönlü bağlarımız var. Nüfusumuzun yüzde 50'sini Karadeniz Bölgesi'nden göç etmiş insanlar oluşturuyor. Bölgemizde tarım, hayvancılık, ormancılık yaygın. En önemli üretimlerimizden biri de mermer. Yunanistan'daki saf beyaz mermerin yüzde 60'ı Drama bölgesinden çıkarılmaktadır. 25 bin hektarlık üzüm bağlarıyla şarapçılık da yeni canlanmaya başlayan bir sektör. Sahip olduğumuz potansiyellerimizi Türk işadamlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bölgenizde yapılan makine üretimleri bizim yatırımcılarımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Gelecekte birlikte ortak projeler geliştirebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.



"Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli aktörü"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin de oda yapısı ve Samsun'un ekonomik potansiyeli, öne çıkan alanları ve sektörleri hakkında Drama TSO heyetini bilgilendirdi. Samsun'un coğrafi konumu itibariyle önemli bir noktada olduğuna vurgu yapan Şahin, "Samsun, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ne açılan kapısı. Samsun ilimiz gerek konumu, gerekse sahip olduğu lojistik imkanları nedeniyle bölgenin en önemli kenti durumundadır. Türkiye'nin ilk Lojistik Köyü de ilimizde kurulmaktadır ve yakın zamanda hizmete geçecek. Biri gıda alanında ihtisaslaşmış olmak üzere beş organize sanayi bölgesi bulunmaktadır ve üretim çeşitlilik arz etmektedir. Ancak, ilimizde daha çok ana metal sanayi, gıda, mobilya ve medikal alet üretimi öne çıkmaktadır. Samsun gerek sanayi üretim altyapısı, gerek lojistik imkanları gerekse turistik öğeleri ile Karadeniz Bölgesinde önemli bir aktördür. Sizin de ifade ettiğiniz gibi birlikte güzel projelere imza atabiliriz. Biz bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.



"Ortak bağlarımız var"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya ise Türkiye ve Yunanistan arasında eskiye uzanan bağlar olduğunu hatırlatarak, "Gerek bulunduğunuz bölge olsun, gerekse Kavala, Selanik olsun buralar bizim için çok önemli bölgeler. Oralarla duygusal bağlarımız var. Oda olarak daha önceden Kavala ve Selanik'le kültürel çalışmalarımız oldu. Aynı çalışmaları sizlerle birlikte yapmayı arzu ederiz. Yapacağımız ortak çalışmalardan da güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



29.07.2017 14:31:03 TSI

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