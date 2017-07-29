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TGK Genel Başkanı Kolaylı'dan Vali Elban'a ziyaret

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:30
TGK Genel Başkanı Kolaylı'dan Vali Elban'a ziyaret
TGK Genel Başkanı Kolaylı'dan Vali Elban'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, beraberindeki heyetle birlikte Ağrı Valisi Süleyman Elban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ziyaretlerde bulunan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Ağrı'da gazete sahipleri ile bir araya geldi. Ağrı ziyaretine Ağrı Valisi Süleyman elban'ı ziyaret ederek başlayan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onur Kurulu üyesi Ahmet Genç, burada Ağrı basınının sorunları hakkında bir süre görüştüler.
Konfederasyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Kolaylı, "Ağrı'da unutamayacağımız anılarımız var. Konfederasyon olarak Ağrı'yı çok önemsiyoruz. Bu nedenle burada basının güçlenmesi ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışacağız" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Süleyman Elban, "Basına yakından takip eden ve önemseyen biri olarak bende Ağrı basınının güçlenmesini istiyorum. Ağrı kadim bir şehir ve içerisinde çok önemli edebiyatçılar, şairler bulunuyor. Gazetelerimizin sayfalarının dolu dolu olmasını ve okunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Karşılıklı görüş alış verişinde bulunan heyet, daha sonra gazete sahipleri ile bir araya gelmek için Ağrı gazeteciler Cemiyeti'ne geçtiler. Burada gazete sahiplerinin sorunlarını dinleyen heyet Erzurum'a gitmek üzere Ağrı'dan ayrıldılar.
(AG-Y)

29.07.2017 14:31:48 TSI
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