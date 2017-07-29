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Iğdır'da futbol okuluna yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından yaz futbol okuluna müracaatların bitmesine rağmen, Belediye Başkanı Murat Yikit'in talimatıyla tekrar açıldığı bildirildi.

Kültürel ve spor aktivitelerinin ihmal edilmediğini belirten Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, "Futbol okulumuza aşırı bir talep olduğu için kayıt süresi bitmesine rağmen süreyi uzattık. Iğdır'ın spor alt yapısını güçlendirmek ve çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla hayata geçirilen yaz dönemi futbol okulu, Iğdır Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü biriminin öncülüğünde başlamıştır. 9-15 yaş aralığında gerçekleşecek futbol okuluna çocukların ulaşım ve spor malzemeleri Iğdır Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Futbol okulu 15 Eylülde sona erecektir. Belediyemize ait çim sahamızda futbolu teorik ve uygulamalı olarak öğrenme şansı sunulacaktır. Sağlık raporu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet resim ve Veli izin belgesi ile birlikte müracaatların kültür müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir" dedi.

(ET-Y)



29.07.2017 14:32:53 TSI

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