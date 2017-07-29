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Doğal ürünler bahçesi ve pazarı açıldı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:32
Doğal ürünler bahçesi ve pazarı açıldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisi Bilim Merkezi arkasında 60 bin metrekarelik bir alana kurulan 'Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı' açıldı.

Açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Vekili Baha Başçelik, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, üreticiler ve vatandaşların katıldı. Yaklaşık 3,5 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen projede, organik üretim desteklenirken vatandaşların da doğal ve sağlıklı beslenmesi teşvik ediliyor.

Açılışta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye'de ilkleri ve tekleri yapan Büyükşehir Belediyesi'nin yine ilk ve tek olan bir projeyi hizmete sunduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonunu "Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim" şeklinde açıkladıklarını ve alt yapıdan üst yapıya, çevreden ulaşıma kadar tüm yatırımları bu vizyon doğrultusunda yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, Doğal Ürünler Bahçesi'nin de bu vizyonun bir örneği olduğunu kaydetti.

50 binden fazla fide ve yerli tohum ekildi

Konuşmasında Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı hakkında bilgiler de veren Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğal Ürünler Bahçemiz toplam 60 bin metrekarelik bir alanda bulunuyor. Burada farklı büyüklüklerdeki 54 adet bahçemizde tamamen organik, tamamen doğal üretim yapılıyor. Projemizi Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ile birlikte hayata geçirdik. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yardım aldık. Buradaki üreticilerimize konusunda uzman akademisyenler getirerek 88 saatlik organik tarım eğitimi verdik. Her eğitim sonunda değerlendirme sınavı yaparak sınavda belli bir seviyeye gelenlere bahçe tahsisi yaptık. Belirlenen üreticilerimiz bu bahçelere yerli tohumlardan elde edilen fideleri diktiler. Ayrıca üreticilerimizin tıbbi aromatik bitki üretimini de teşvik ederek fidelerini temin ettik. 50 binden fazla fide ve tohumları dağıttık. Burada Büyükşehir'in demo bahçesi de var. Bu bahçede ahududu, böğürtlen gibi ürünlerin deneme üretimlerini yapıyoruz. Doğal Ürünler Bahçemizde yüzde 100 yerli ürün üreteceğiz. Karahıdır'ın domatesinin, Yamula'nın patlıcanının, Cırgalan'ın biberinin üretimlerini burada yapacağız. Hemşehrilerimiz 1500 metrekare kapalı pazar yeri ile 1300 metrekare açık pazar yerinde kurulacak olan pazardan bahçemizde yetişen ürünleri alabilecekler. Pazarımız cumartesi ve çarşamba günleri kurulacak; ancak hafta içi her gün alışveriş yapma imkanı bulunacak. Doğal Ürünler Bahçemizde sadece sebze ve meyve olmayacak. Bahçemizde ayrıca doğal ürünlerin satışının yapılacağı 8 adet dükkan bulunuyor. Hemşehrilerimiz bu dükkanlardan organik ekmek, salça, konserve, süt, yoğurt, peynir, yumurta, bal gibi gıda maddelerini temin edebilecek. Sağlıklı nesiller için sağlıklı kentler üretmemiz gerekiyor. Bu amaçla önce Kent Fırınını açarak ekmeğimizin kalitesini artırdık. Önümüzdeki günlerde Kent Ekmek büfelerinin sayısını artıracağız. Tüm Türkiye'ye yaptığımız işlerle örnek olmaya devam edeceğiz."

Organik tarımda Kayseri modeli

Açılışa katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da konuşmasında birçok unsurlarıyla tanınan bir şehir olan Kayseri'nin artık bundan sonra organik ürünleriyle de anılacağını söyledi. Kimyası ve genetiği değiştirilen birçok ürünle karşı karşıya olduğumuzu ifade eden ve bu nedenle Doğal Ürünler Bahçesi projesinin önemini dile getiren Taner Yıldız, "Başkanımız Mustafa Çelik'e, bu projeye öncülük etmesi, Kayseri'nin büyümesine ve gelişmesine sağladığı katkı nedeniyle teşekkür ederim" dedi. Vali Vekili Baha Başçelik de konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir projeyle şehirde de tarımsal üretimin en güzel şekilde yapılabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. Vali Vekili Başçelik, organik tarımın giderek öneminin arttığını belirterek, Kayseri'ye böyle bir tesis kazandırıldığı için teşekkür etti. Projeye destek veren Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek ise, her alanda olduğu gibi organik tarımda da Kayseri'nin öne çıktığını ve bu alanda da bir Kayseri modeli ortaya konduğunu söyledi. Bu modelin ortaya çıkmasını sağlayan Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür eden Bekyürek, "Bu model Türkiye'de bir ilktir. Bu modelle organik gıdanın en kısa ve ucuz yoldan tüketiciye ulaşması sağlanacaktır" dedi. Konuşmaların ardından Kayseri'de bulunan Diyarbakır İl Müftüsü Buhan İşliyen'in dualarıyla birlikte Doğal Ürünler Bahçesi'nin açılışını protokol ve üreticiler birlikte yaptı.

Sağlıklı nesiller için organik tarıma büyük destek

Tüm belediyelere örnek olacak ve pilot uygulama özelliği taşıyan proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 3,5 milyon TL'lik yatırımıyla hayata geçti. Organik tarımı destekleyen proje için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, sebze üretimi yapan 70 üreticiye tam 88 saat boyunca organik tarım eğitimi verildi. Eğitim sonunda, sınavlardan başarıyla geçen 48 üreticiye ekmeleri için domates, biber, patlıcan, salatalık ve çilekten oluşan yerli tohumlar ve yine tıbbi aromatik bitkilerin (Lavanta, Kekik, Ekinezya, Biberiye) fideleri verildi. Bir sene önceden çalışmalara başlanan projede organik tarım için Erciyes Üniversitesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hibe edilen 20 bin adet kırmızı solucan üretilerek sayı 1 milyon adete çıkarıldı ve böylece solucan gübresi oluşturuldu. Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı ile 54 aileye istihdam sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şimdiye kadar şehrin 5 ayrı lokasyonunda 1787 hobi bahçesi kurarak Kayserili vatandaşların doğayla temas etmesine de olanak sağlamıştır.
(SK)

29.07.2017 14:34:27 TSI
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