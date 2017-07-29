Aç kalan ayı, kovanlara zarar verdi
(Fotoğraflı)
Sinan Atan
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde aç kalan ayı, arı kovanlarına zarar verdi.
Olay Genç ilçesine bağlı Yazıkonağı köyünde yaşandı. Aç kalan ayı gece saatlerinde Hikmet Danış'a ait arı kovanlarına saldırdı. 8 kovana zarar veren ayı kovanlardaki balı yedi.
Köylülerin haber vermesi üzerine kovanlarının başına geldiğini belirten Danış, "Sabah saatlerinde gelip baktığımızda ayının kovanlara saldırdığını gördük. 8 adet kovanımız ayının saldırısıyla parçalanarak zarar gördü. Olay esnasında kimsenin bölgede olmaması büyük şans. Neyse ki cana gelen bir zarar yok" dedi.
(YA-CK-MK-Y)
29.07.2017 14:38:48 TSI
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