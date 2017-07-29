ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aç kalan ayı, kovanlara zarar verdi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:36
Aç kalan ayı, kovanlara zarar verdi
Aç kalan ayı, kovanlara zarar verdi

(Fotoğraflı)

Sinan Atan
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde aç kalan ayı, arı kovanlarına zarar verdi.
Olay Genç ilçesine bağlı Yazıkonağı köyünde yaşandı. Aç kalan ayı gece saatlerinde Hikmet Danış'a ait arı kovanlarına saldırdı. 8 kovana zarar veren ayı kovanlardaki balı yedi.
Köylülerin haber vermesi üzerine kovanlarının başına geldiğini belirten Danış, "Sabah saatlerinde gelip baktığımızda ayının kovanlara saldırdığını gördük. 8 adet kovanımız ayının saldırısıyla parçalanarak zarar gördü. Olay esnasında kimsenin bölgede olmaması büyük şans. Neyse ki cana gelen bir zarar yok" dedi.
(YA-CK-MK-Y)

29.07.2017 14:38:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de 70 metruk yapı yıkıldı
YEREL

BİNGÖL'DE 70 METRUK YAPI YIKILDI
Bingöl'de kadınlara evlilikte iletişim semineri
YEREL

BİNGÖL'DE KADINLARA EVLİLİKTE İLETİŞİM SEMİNERİ