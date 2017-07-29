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TKÜUGD'den Filistin çağrısı



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği yaptığı yazılı açıklamada Filistin'de yaşanan İsrail zulmünün sadece Kudüs'te değil tüm işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'de artarak devam ettiğini belirtti.

Dernekten yapılana yazılı açıklamada''Bugün İsrail Mescid-i Aksa ablukasını hafifletmiş görünse de Kudüs'teki tahribat devam etmektedir. Tüm insanların özgürce ibadet etme ve mukaddes mabetlerine girme hakkını yok sayan İsrail rejiminin uygulamaları Türk medyasında daha fazla gündeme gelmelidir. İsrail hapishanelerinde yüzlerce Filistinli tutsaktır. İsrail yönetimi Filistinlilerin topraklarına hala yeni yerleşimciler getirmektedir. Gazze Dünyanın en büyük esaret bölgesidir. Başta en temel insani ihtiyaçlar gıda, ilaç olmak üzere insanlar sefilliğe ve açlığa mahkum edilmektedir. Elektrik kesintileri devam etmektedir. Dünya kamuoyu ne yazık ki İsrail lobisinin etkisiyle gerçekleri kitlelere ulaştırmamaktadır'' denildi.

(AY-RFK-Y)



29.07.2017 14:39:07 TSI

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