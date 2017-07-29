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Türel, ilçe belediye başkanlarıyla Kaş'ta



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Partili İlçe Belediye Başkanlarıyla birlikte Kaş'ta buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Partili ilçe Belediye Başkanları Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'in daveti üzerine Gömbe'de buluştu. Pazar alanında bulunan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek onlarla sohbet eden Başkan Türel, esnafın taleplerini dinledi, bol kazançlı günler diledi. Başkan Türel, daha sonra da Gömbe Panayır Alanı'nı gezdi.



Miraç'a Antalyaspor forması hediye etti

Başkan Türel'in Gömbe Meydanı'nda bulunduğu sırada fotoğraf çektirmek için yanına gelen 7 yaşındaki Yiğit Miraç Özarslan'la olan diyaloğu güldürdü. Başka bir takımın formasıyla gelen Yiğit Miraç, Türel'in Antalyaspor forması hediyesi sonrası "Hangi takımlısın?" sorusuna, "Antalyasporluyum" diye cevap verdi. Yiğit Miraç'a formayı Başkan Türel giydirdi.



"AK Partili Başkanlar uyumlu çalışıyor"

Başkan Türel, Gömbe'de AK Partili ilçe belediye başkanlarına seslendi. Serin bir havada ve Antalya'nın en güzel yerlerinden birinde AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Türel, "Gücümüz yettiğince memleketin, milletimizin hizmetinde olmaya çalışıyoruz. Gece gündüz yetişebildiğimiz kadar, elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bunu da sizlerle uyumlu bir şekilde yapıyor olmak büyük şansımız. Gerçekten aramızdaki bu ahenk olmasaydı, belki bugün ilçelerimizde yaptığımız hizmetlerin yarısını yapamazdık. Muhalefet belediyelerini görüyoruz. Ayrı dili konuşuyor olmamız oralarda sizlerle yaptığımız hizmetlerin bereketi hususunda arzuladığımız seviyeye çıkmamızı maalesef engelliyor. Çünkü biz siyaseti hizmet etmek için yapıyoruz. Ama siyaseti hizmet etmenin dışındaki amaçlar için bir mazeret siyasetine dönüştürüp, sadece siyasetle meşgul olursanız o zamanda hizmetin bereketi azalıyor. Aramızdaki bu ahengi Allah bozmasın. Her zaman inşallah bu hizmetlerimizi bereketiyle görelim. Biz elbette belediyelerimizin her eksiğini tamamlamaya, onlar da bizim eksiğimizi tamamlamaya çalışıyor. Biz iyi bir takımız, güzel bir ekibiz. İnşallah bu hizmet yolunda uzun yıllar bu uyum içerisinde memleketimize, milletimize hizmet etmeyi cenabı hak nasip eder" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



29.07.2017 14:39:41 TSI

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