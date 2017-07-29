YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 2. Ilıca Çermik Festivali coşkulu başladı

2. Ilıca Çermik Festivali coşkulu başladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği "Ilıca Çermik Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı.

Ilıca Şehitlik Anıtı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türk bayrağı taşıyan gençler, atlı cirit ekibi ve Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan geleneksel okçu takımı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yürüyüşe geçti.

Aziziye Caddesi üzerinden devam eden yürüyüş, Orhan Tavlı Stadı'nda sona erdi. Mehteran takımının gösteri sunduğu festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Festivale, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Yarba ve BB Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ve milletvekillerinin selamını getirdiğini ifade ederek başladı. Meclisin tatile girmesiyle birlikte Erzurum'a geldiğini ifade eden Ilıcalı, Erzurum'a ve Aziziye'ye yapılacak bazı yatırımları müjdesini verdi. Erzurum'a ve Aziziye'ye cazibe katacak yatırımları açıklayan Milletvekili Ilıcalı, "Erzurum'a hızlı tren gelecek ve bu mübarek ilçeden Ilıca'dan geçecek. Yine Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Erzurum'un 13 km'lik tramvay yapımını hükümetimiz üstlendi, bakanlar kurulu kararıyla da son noktayı konuldu. İnşallah bu yıl başlayacak ve iki yıl içinde bir çok büyükşehirde olduğu gibi Erzurumlu heşehrilerimiz de tramvaya binecekler. Ilıcamız için çok önemli bir projenin onayını aldık. Ilıcamızı Konaklı'ya bağlayan yol karayolları yatırım programına alındı. 16 km boyunda duble yolla çermikten çıkınca 10 dakikada Konaklı'da olacağız. Bildiğiniz gibi Konaklı'da oteller yok, Ilıca'da oteller oluşturacağız. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanımızla birlikte yatırımcıları davet edeceğiz. Karayolları ulaşım ağına alına yol, yaklaşık 100 milyonluk bir proje ve buranın cazibesini arttıracak." dedi.

Milletvekili Ilıcalı, festival organizasyonundan dolayı da Başkan Orhan'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaymakam Topsakaloğlu'ndan birlik vurgusu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Doğan da, festivallerin insanların birliğinin, kardeşliğinin ve beraberliğinin pekiştiği, tarihsel ve geleneksel değerlerin yeniden yaşatıldığı organizasyonlar olduğunu söyledi.

Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ise konuşmasında, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Konuşmasında festivalden de övgüyle bahseden Kaymakam Topsakaloğlu, "Bu, güzel organizasyonu bizler için hazırlayan, yakinen bildiğim ve tanıdığım çalışmalarıyla da bu ilçeye dokunan, çok güzel hizmetleri olan ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi. Topsakaloğlu, "Bayrağımızı hep beraber tutarak buraya kadar bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bizi bir arada tutan, bir ve beraber eyleyen, o güzel bayrağımızın altında bu güzel festivali, bu güzel aktiviteleri, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel hadiseleri yaşamak bizler için çok sevindirici. Bu organizasyonlar inşallah sonsuza kadar sürsün. İlçemizin tanıtımına da çok güzel katkısı olacak inşallah. Erzurum'un kış turizmi ile beraber termal turizmini de entegre ettiğimizde hakikaten ortaya mükemmel bir sonuç çıkacaktır." diye konuştu.

Başkan Orhan: "Kayak ile termal keyfini bir arada yaşayacağımız başka bölge yok"

Aziziye Belediye Başkanı Orhan da, 'Erzurum' denilince akla kış turizmi ve kayağın geldiğini, kentin gelişmişliğini ön plana çıkarırken aynı zamanda Erzurum'da termal turizm ve merkezlerin artması ve tanıtımının en önemli hedeflerinden birisi olduğunu anlattı.

Bu doğrultuda gerek yurt içi, gerekse de yurt dışında kentin termal zenginliklerini tanıtarak, Ilıca'yı ön plana çıkarmanın en büyük arzuları olduğuna dikkati çeken Orhan, şunları dile getirdi:

"Biliyoruz ki, ülkemizde kış aylarında kayak sezonu devam ederken kayak ile termal keyfini bir arada yaşayacağımız başka bölge bulunmamaktadır ancak bunu Erzurum'da Ilıca'da yaşayabiliriz. İşte bu potansiyeli ön plana çıkarmak amacıyla bizler çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Tesislerimiz hizmet ve konfor açısından en yüksek standartlara ulaşmış durumdadır. Bu potansiyelin daha da ileri seviyelere ulaşması için elbette ki, Ilıca'nın tanıtım faaliyetlerine aralıksız devam etmemiz gerekmektedir. İkincisini düzenlemiş olduğumuz bu festivalle amaçlarımızdan en önemlisi, Ilıca'nın tanıtımını yapmaktır. Yurt içinden ve dışından misafir ağırlayan belde konumuna geldik. İstiyoruz ki Ilıca'da termal yatırımlar gerçekleşsin ve Ilıca, Türkiye'nin termal merkezlerinden bir tanesi haline gelsin." ifadelerini kullandı.

Ilıca bizim sevdamız

"Ilıca bizim sevdamız, Ilıca bizim aşkımız ve Ilıca bizim en önemli merkezlerimizden bir tanesidir diyen Başkan Orhan, "Bütün çalışmalarımız Ilıca'nın daha güzel bir hal ve daha güzel bir konuma gelmesi içindir. Ilıca geçirmiş olduğu bu dönüşüm süreçlerinin şu anda en önemlisini geçirmektedir. Şükürler olsun ki, son aşamasına gelinen çalışmalar tamamlanınca Ilıca termal bir belde görünümüne kavuşacaktır. Bundan sonraki süreçlerde de Ilıca'nın dönüşüm süreci elbette ki devam edecektir.

Bizler hayata geçireceğimiz 25 dönümlük mesire alanı ile, yeni belediye hizmet binamız ve kültür merkezimiz ile yeni ticarethanelerimiz ve yeni caddelerimiz ile Ilıca'nın değer kazanması ve ekonomik olarak daha iyi seviyelere gelmesi için var güzümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda her bakımdan kalkınmasının halkın merkezi hükümetten ve belediyelerden beklentilerini de farklılaştırdığına vurgu yapan Başkan Orhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Eskiden halk belediyelerden daha çok fiziki ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyordu. Bu hizmetlerin başında çöplerin toplanması, kanalizasyon hizmetlerinin, parkların ve bahçelerinin yapılması geliyordu. Bugün ise gelişen ülkemizde vatandaşın belediyelerden beklentileri farklılaşmış, değişmiş ve çoğalmış durumdadır. Biz de elimizden geldikçe bu gayretle hemşehrilerimizin taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bugün fiziki belediyecilikten sosyal belediyeciliğe, bunun ötesinde de kültür belediyeciliğine geçildiğini görüyoruz. İnsanlar artık kültür ihtiyaçlarını gidermek istiyorlar. Bu çerçevede ilçemizde birçok kültürel faaliyet yapıyoruz. Ülke meseleleriyle ilgili paneller ve konferanslar yapıyoruz. Birincisini yaptığımız Çermik festivalinin bugün ikincisini yapıyoruz. Bu ve benzeri kültürel faaliyetleri Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dava idrakimize uygun biçimde yapmaya devam edeceğiz. Bizim yaşadığımız şehri ve ilçemizi aziz kılan siz milletimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu millet her zor durumda yeniden küllerinden doğmuştur. En son 15 temmuz hain FETÖ'nün darbe girişimini aziz milletimiz durdurmuştur. Ancak dünyanın bazı güç odakları hala ülkemize diz çöktürmek istiyorlar. Bizler bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle bizi yenemeyeceklerdir. Bu güzel ülkemizi, şehrimizi, ilçemizi güzelleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız mimarı çalışmalarla bir taraftan şehri imar edeceğiz, diğer taraftan bugün yaptığımız gibi kültürel çalışmalarla halkımızın kalbini kazanmaya devam edeceğiz. Elbette ki bütün bu çalışmalarımızı dava idraki içinde yürüteceğiz. Biz sizlerin gönüllerine talibiz. Biz sizlerle birlikte hemhal olmaya talibiz. Bakınız bu festivalde ki en önemli amaçlarımızdan biri de budur."

Konuşmaların ardından Erzurumlu sanatçılar Fatih Koçak ve Nurullah Akçayır verdikleri konserle katılımcıları coşturdular. Yöresel ürün standlarının, çocuk oyun alanlarının, Ilıca resimlerinden oluşan serginin de yer aldığı festival, Pazar günü akşama kadar devam edecek.

(ERZ-AA-Y)



29.07.2017 14:43:11 TSI

NNNN

