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Diyarbekirspor'da moraller yerinde

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:47
Diyarbekirspor'da moraller yerinde

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da yeni sezon hazırlık kampı devam ediyor. Teknik direktör Bayram Toysal nezaretinde günde çift idman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Diyarbekirspor'da, morallerin yüksek olması teknik heyeti sevindirdi.
Kadrosunu önemli futbolculara güçlendiren ve yeni sezon için şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor, Ankara Kızılcahamam kampını günde çift idman yaparak değerlendiriyor. Dün sabah yapılan antrenman ısınma hareketlerinin ardından, 5+2 oyunla devam etti. Yeni Altındağ Belediyespor'la yapılan hazırlık maçından forma giyen oyuncuların yenileme koşusu yaptığı idmanda diğer futbolcuklar ise, altıya altı dar alan oyun oynadı. Sabahki antrenman streching hareketleri ile sona erdi. Futbolcuların oldukça moralli olduğu çalışma yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Akşam yapılan çalışma ise teknik ve taktik ağırlıklı bir idmana sahne oldu. Teknik direktör Bayram Toysal, antrenmanın bu bölümünde futbolcularına saha içinde duracakları yerleri ve oyun sistemin anlattı. İdmanı zaman zaman kesen Toysal, futbolcularını yapmaları konusunda uyardı. Yardımcı antrenörlerin aktif olarak görev aldığı bu çalışmada, teknik direktör Toysal, bazı taktikleri kendisi üzerinden futbolcularına uygulamalı olarak gösterdi. Futbolcuların bir hayli dikkatli olduğu akşamki antrenman ise 2 saat sürdü.
(MÇ-MP-Y)

29.07.2017 14:49:11 TSI
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