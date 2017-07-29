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Başak Koleji B-sport Yaz Okullarında sertifika heyecanı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:49
Başak Koleji B-sport Yaz Okullarında sertifika heyecanı
Başak Koleji B-sport Yaz Okullarında sertifika heyecanı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Başak Koleji B-sport Yaz Okullarının ikinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika sahibi oldu.
28 Temmuz'da son bulan Aydın Özel Başak Koleji B-sport Yaz Okulları 2. dönemi sertifikaları Başak Koleji konferans salonunda düzenlenen tören ile öğrencilere teslim edildi.
Törende konuşan Başak Koleji Spor Okulları Sorumlusu Şaban Öztürk, "2. dönemi başarıyla sonlandıran öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, bir sonraki yaz okullarında tekrar birlikte olmayı dileriz" dedi.
(MB-Y)

29.07.2017 14:51:19 TSI
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