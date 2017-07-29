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Samsun TSO'dan "İş Geliştirme Eğitimi"



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SAMSUN (İHA) - Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından yürütülmekte olan Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projesi'nin eğitim faaliyetleri kapsamında "İş Geliştirme Eğitimi" düzenlendi.

Samsun TSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen İş Geliştirme Eğitimi toplantısına, kamu kurum kuruluşları ile firma yetkilileri katıldı. Rönensans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Planlama Bölüm Başkanı Nail Şencan tarafından verilen eğitimde katılımcılara, iş fırsatları, yeni iş fikirleri geliştirmek, iş planları ve iş analizi yapmak, profesyonel iş planı şablonu, yeni iş fikirlerinin oluşturulması, yeni iş fikirlerinin araştırılıp değerlendirilmesi, yeni iş fikirleri stratejilerinin geliştirilmesi, yeni iş fikri iş planlarının oluşturulması, yeni iş fikri finansmanının araştırılması, yeni iş fikri organizasyonunun oluşturulması ve operasyon süreci, firma ve sektör analizlerinin yapılması, rekabet ve müşteri analizlerinin yapılması, finansal plan ve pazarlama planı oluşturulması, müşteri yaratma sürecindeki muhtemel sorunlar, müşteri bulmak ve kendinize getirmek, iş geliştirme uygulamasında başarı adımları konularında eğitim verildi.



Fırsatlar doğru algılanmalı

Nail Şencan, sunumunda özellikle küresel trendlere değinerek, sektörel ve Türkiye yansımalarını aktardı. Fırsatların algılanarak doğru işi, doğru şekilde ve doğru zamanda yapabilmenin önemi gereklilikleri üzerinde durarak örneklemeler veren Şencan, iş geliştirmenin kurumlar için geliştirilebilir alanları fark etmek ve gelişim için değişime ayak uydurarak harekete geçmekten kaynaklandığını söyledi. Temel rekabet stratejileri ve risk yönetimi açısından farkındalık oluşturacak istihbarat sistemlerinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Şencan, yenilikçi yaklaşım ile fark oluşturmanın örneklerini de katılımcılara verdi. Eğitim sonunda ise, katılımcılara belgeleri verildi.

(SAM-SLH-Y)



29.07.2017 15:03:38 TSI

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